Calciomercato Milan, è rivoluzione | La lista dei confermati

Calciomercato Milan, Bennacer e Tonali il futuro

La situazione in casa Milan non è delle migliore, l’uscita con il Torino, ha portato a galla problemi e pensieri, che fino ad oggi erano stati nascosti dalle prestazioni di Leao e Theo Hernandez. La caratura del nome Milan è grande, perciò, l’obiettivo è quello di tornare a brillare con tante stelle, tra cui Tonali e Bennacer.

Milan, ripartire da zero

Giugno si sta avvicinando ed a partire saranno tanti. Ibra è ora che lasci il calcio, Giroud troppo in là con l’età, Kjaer finito per non fermarsi a parlare dei possibili partenti come Leao e Maignan. Ecco questa è la situazione del Milan, una squadra scambiata per imbattibile, ma in realtà sono le altre che vanno lente. Maldini segna la rivoluzione al mercato estivo.