Calciomercato Roma, il talento può partire: Mourinho ha deciso

Calciomercato Roma, Zaniolo ai saluti

Il talento della Roma, Nicolò Zaniolo, sta deludendo di gara in gara. L’attaccante della Roma è fermo ancora a zero sia in gol che in assist e Mourinho comincia a spazientirsi. Nel match di ieri sera contro il Genoa, al momento del cambio del giallorosso, anche il pubblico ha cominciato a fischiare il numero 22. La gente è stufa del suo continuo star per terra e Mourinho è stanco di provarci.

Roma, c’è il Milan su Zaniolo

I rossoneri, da tempo, sono interessati al Nicolò Zaniolo, come sostituto di Saelemaekers ini uscita a giungo. Paolo Maldini, ds del Diavolo, ha sempre apprezzato le qualità del giocatore e proverà in estate a fare un tentativo.