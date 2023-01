Napoli-Juventus 5-1. Game, set and match agli azzurri. Allegri all’inferno, Spalletti in Paradiso

Il Napoli affonda la Juventus al San Paolo

Al campo da tennis del San Paolo, la Juventus prende un set e ne esce nettamente ridimensionata, anche se le speranze che i bianconeri potessero uscire indenni dal campo erano ridotte al lumicino. Le otto vittorie consecutive senza subire gol, sono state spazzate via da un Napoli nettamente superiore e straripante, e se Napoli ride a Torino si piange e ci si lecca le ferite. La squadra di Spalletti ha dominato la partita in lungo ed in largo, lasciando alla Juventus solo gli ultimi dieci minuti del primo tempo, dove di Maria aveva accorciato le distanze. Kvaratskhelia staripante, Osimhen animale da gol con una doppietta, partecipano alla giostra del gol anche Elmas e Rrhamani, nella Juventus si salva forse il solo di Maria. e se il Napoli questa sera ha ritrovato lo spirito combattiva che lo aveva contraddistinto nella prima parte del campionato, la Juventus deve raccogliere i cocci ed andare “a la recherce du temps perdu”.

Il tabellino

Napoli-Juventus 5-1

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui (26′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (34′ st Ndombele); Politano (1′ st Elmas), Osimhen (34′ st Raspadori), Kvaratskhelia. A disp.: Marfella, Sirigu, Demme, Jesus, Elmas, Lozano, Olivera, Simeone, Bereszynkski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Raspadori, Ndombele. All. Spalletti.

JUVENTUS: (3-5-1-1): Szczesny; Danilo (28′ st Iling-Junior), Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli (11′ st Paredes), Rabiot (38′ st Soulé), Kostic; Di Maria (28′ st Miretti); Milik (11′ st Kean). A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Kean, Miretti, Rugani, Soulé, Paredes, Iling, Fagioli. All. Allegri.

Reti: 14′ pt e 19′ st Osimhen, 39′ pt Kvaratskhelia, 42′ pt Di Maria, 10′ st Rrahmani, 27′ st Elmas

Recupero: 2′ pt

Ammoniti: Danilo