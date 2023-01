Napoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Il Napoli di Spalletti, primo in classifica, dopo il brutto, ma perdonabile, scivolone a San Siro contro l’Inter, ha saputo rialzarsi e ha ottenuto una vittoria, sempre in trasferta, contro la Sampdoria. Questa volta i partenopei giocheranno in casa, ma al Maradona arriverà la Juventus, attualmente seconda in campionato proprio dietro al Napoli, la rivale storica di sempre. La Vecchia Signora guidata dall’altro tecnico toscano Allegri, è da otto partite di fila che vince, senza subire gol, e il suo portiere, Szczesny, è vicino a battere un record. Per tutti questi motivi, che vanno dalla classifica alla storie di queste due potenze del nostro campionato, Napoli-Juventus si prospetta una partita di altissimo livello, senza escludere colpi di scena, che ci farà emozionare.

ORARIO DELLA PARTITA

Napoli e Juventus scenderanno in campo venerdì 13 gennaio 2023, alle ore 20:45 al Diego Armando Maradona.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita verrà trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle ore 20:00. Gli abbonati sia di DAZN che di Sky, potranno attivare “Zona DAZN” e guardare la partita sul canale 214 del decoder di Sky.

TELECRONISTA E COMMENTATORE TECNICO

Il ruolo di telecronista della partita verrà affidato a Pierluigi Pardo, mentre ad accompagnarlo come seconda voce ci sarà Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri