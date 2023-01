Squalifica per blasfemia? A rischio il big della Roma

Zaniolo a rischio squalifica?

Non c’è pace per Zaniolo, tra voci di possibile addio, fischi dell’Olimpico e prestazioni non esaltanti il momento del centrocampista non è dei migliori. Come non bastasse arrivano nuove polemiche, il giocatore sarebbe a rischio squalifica per aver bestemmiato, episodio che sarebbe stato notato dal direttore di gara. Come riporta calciomercato.com, Zaniolo, con un certo nervosismo, discuteva un episodio del primo tempo riguardo una trattenuta di Dragusin e avrebbe detto chiaramente: «Era fallo quello, p**** ***».