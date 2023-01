Allegri weekend nerissimo: dopo la batosta di Napoli, perde anche il suo Corto Muso

Il cavallo di Allegri affonda a Chantilly

Un weekend sportivo per Allegri da paura, dopo il pokerissimo incassato al San Paolo da un Napoli devastante, oggi a Chantilly il suo cavallo Corto Muso è arrivato lontano dai primi.

Allegri è un appassionato di ippica da molto tempo, e da poco tempo ha deciso di investire in questo sport, essendo proprietario della scuderia “Massimiliano Allegri”, con allenatore Botti uno dei Top in Italia per l’ippica.

Il cavallo di Allegri era favorito sul campo, in Italia si era sparsa la voce che Corto Muso avrebbe potuto essere protagonista nell’handicap odierno, ed invece è finito nelle retrovie.

Si chiude così un weekend nerissimo per Max Allegri.