Bremer denigrato e spedito nelle tasche di Osimhen: la peggior serata vissuta in bianconero

Bremer e l’incubo vissuto al Maradona: è anche lui l’artefice della disfatta

Attorno a una serata da incubo per la Juventus in cui gli uomini di Allegri hanno vissuto una vera e propria disavventura in quel di Napoli, si sussegue una disastrosa prestazione di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è stato portato a passeggio per tutti i 90 minuti da Victor Osimhen, che senza rancore ha prevalso sull’ex Toro mettendolo più volte in difficoltà avendo commesso clamorosi errori difensivi.

Ed è proprio nel profondo rosso generale che è caduto Bremer, alla disamina attenta dei tifosi e adetti ai lavori: l’investimento infatti è stato molto oneroso da parte della società: 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus e oneri accessori. Un’esborso sicuro e prezioso per il futuro secondo tutti a vista dei numeri vissuti in maglia granata dall’altra sponda di Torino: nominato miglior difensore dello scorso campionato. Dopo qualche problema iniziale quest anno ha poi preso le misure. Ma nella notte che poteva riaprire i giochi scudetto per la Juventus è andato a picco insieme a tutta la banda.