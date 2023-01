Calciomercato Inter, l’obiettivo principale è il difensore: Marotta prepara la mossa

Calciomercato Inter, Scalvini per il futuro

Con ogni probabilità, Milan Skriniar, non rinnoverà con l’Inter. Il capitano sembra non aver accettato la proposta fatta dalla società nerazzurra, ritenuta troppo bassa. Non ricevendo ancora una risposta ufficiale, Marotta già si è messo all’opera per trovare il sostituto

Inter, Scalvini dall’Atalanta

Il profilo scelto per sostituire Skriniar in caso di partenza, è quello di Giorgio Scalvini. Il giovane classe 2003, sta facendo molto bene questa stagione richiamando a se l’attenzione dei nerazzurri che, per averlo, dovranno sborsare circa 40mln di euro nelle casse della Dea.