Calciomercato Inter, niente da fare per i nerazzurri, l’attaccante resta in Bundesliga

Calciomercato Inter, per l’attaccante bisognerà aspettare giugno

Marcus Thuram con molta probabilità resterà al Borussia Moenchengldbach fino alla fine di questa stagione. Inter e Juventus avevano espresso il proprio interesse per l’attaccante francese, ma le parole di Daniel Farke, tecnico del Borussia, sembrerebbero una sorta di blocco per qualsiasi trattativa.

Intervenuto ai canali ufficiali del Borussia Moenchengladbach, l’allenatore del club tedesco si è espresso sul futuro di Marcus Thuram, parlando in maniera chiara del futuro del vice campione del Mondo: “Se parliamo di Marcus adesso, per esempio, non credo che ci siano molti club che lo attraggono particolarmente in questo momento. Penso che si senta come a casa qui al Borussia Mönchengladbach. È tornato in buona forma e condizione e molto motivato: non si può mai escludere nulla in questo business, ma sono molto, molto sicuro che giocherà una seconda metà di stagione molto, molto buona per noi“.