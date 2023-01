Calciomercato Juventus, la scelta di Di Maria cambia il mercato

Juverntus, Di Maria unica nota positiva contro il Napoli

Difficile trovare uno spiraglio di luce in mezzo all’oscurità provocata dal 5-1 di ieri contro il Napoli. Eppure, una piccolissima particella di luce Angel Di Maria è riuscito a portarla, cercando di mettersi sulle spalle una Juventus che non è mai scesa in campo. L’argentino ha segnato il goal del momentaneo 1-2, ma non c’è stato niente da fare per i bianconeri perché il Napoli ha dilagato. Ma nonostante ciò, Di Maria ha manifestato la sua voglia di giocare a calcio e ha mostrato che può essere un punto di riferimento da cui la Juve può ripartire dopo la sonora sconfitta.

Calciomercato Juventus, Di Maria potrebbe partire già a gennaio

Di Maria ha offerte da mezzo mondo, soprattutto dal Sud America. Il Rosario Central, squadra dove ha cominciato la sua carriera, lo richiama a casa, mentre è derby tra Botafogo e Internacional de Porto Alegre per assicurarsi il classe 1988. Il contratto del campione del Mondo scade a giugno, ma i brasiliani dell’Internacional sarebbero intenzionati a procedere con la trattativa già in questa sessione di mercato, per avere Di Maria in rosa già nel mese di gennaio. La trattativa per ora è ancora bloccata, anche se la Juventus difficilmente lascerà partire il calciatore a gennaio.