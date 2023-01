Calciomercato Juventus, l’attaccante non convince: la Premier lo cerca

Juventus, la Premier chiama Vlahovic

Dusan Vlahovic è costato alla Juventus ben 70 mln di euro, versando il pagamento nelle tasche della Fiorentina. Il giocatore serbo per il momento non sta convincendo facendo venire i dubbi, alla società bianconera, sul suo valore. Allegri ha deciso di puntare su Milik, molto più incisivo. Ma c’è ancora chi crede in lui. L’Arsenal.

Juventus, Vlahovic costa 110 milioni di euro

I bianconeri sparano alto. Dopo la notizia dell’interessamento dei Gunners, la Juventus valuta l’attaccante 110mln di euro, cifra monstre per un giocatore con solo 6 gol in 18 partite.