Calciomercato Lazio, continuano le voci sul vice-Immobile: le ultime

Nelle ultime ore sembra aver preso piede un altro nome per quanto il reparto offensivo. Dopo i Bonazzoli ed i Ceballos, la Lazio sonda un altro nome per sostituire Ciro Immobile, e farlo riposare di tanto in tanto.

Lazio, piace Mariano Diaz

Il nome caldo nelle ultime ore è quello di Mariano Diaz, del Real Madrid. L’attaccante ha poco spazio visto i “mostri” che ha davanti e potrebbe valutare un possibile addio, visto il suo scarso impiego. Sarri così guadagnerebbe anche un giocatore di movimento e bravo palla al piede.