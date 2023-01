Calciomercato Lazio, offerta monstre per Milinkovic Savic | La decisione

Il Newcastle fa sul serio per il serbo della Lazio

Sono giorni difficili in casa Lazio sia dentro che fuori dal campo. Maurizio Sarri vorrebbe qualche rinforzo già in questa finestra di mercato per poter lottare fino all’ultima giornata per entrare tra le prime quattro. La cessione di lusso per fare spazio a dei colpi in entrata potrebbe essere Milinkovic-Savic. Secondo Il Messaggero, il Newcastle vorrebbe accaparrarsi il serbo già in questa sessione di mercato e ha pronta la cifra richiesta da Lotito: 60 milioni di euro.

Sarri ha dato l’ok per la cessione di Milinkovic Savic ma a una condizione

Tra i favorevoli per la cessione a quella cifra non c’è solo Lotito ma anche Sarri. Il tecnico ex Napoli però non si opporrebbe solo in caso di acquisto di Ilic dal Verona subito e eventualmente l’acquisto di Zielinski a giugno.