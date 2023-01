Calciomercato Milan, l’esterno destro piace a Maldini: via libera di De Zerbi

Calciomercato Milan, occasione Trossard

Il Milan deve tenere in considerazione il fatto di poter perdere Rafael Leao, nella finestra di mercato estiva. Il giocatore è molto richiesto in Premier, e se arrivasse l’offerta giusta, Maldini non ci penserebbe due volte ad accettare. Inoltre il ds rossonero potrebbe cogliere qualche occasione delle ultime ore.

Milan, Trossard dopo Leao

L’esterno belga, Leandro Trossard, è in totale rottura con il Brighton, più precisamente cono De Zerbi. Il giocatore ha lasciato gli allenamenti senza avvisare, comportamento che non è piaciuto al mister, che ha dato il via libera alla cessione. Milan alla finestra.