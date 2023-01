Calciomercato Milan, può arrivare un trequartista: Maldini al lavoro

Il Milan ci prova per Zaniolo

Il Milan continua a non essere convinto della fascia destra occupata da Messias e Saelemaekers. Il primo nome sulla lista che aumenterebbe e non poco la qualità rossonera in fase avanzata è quello di Nicolò Zaniolo. Visto l’andamento della prima parte di stagione dove l’ex Inter non ha dimostrato il suo reale valore, il Milan può provarci seriamente.

Non solo Zaniolo, si pensa anche all’attaccante

Bisogna vedere quale sarà il futuro di Brahim Diaz. Intanto occhio al possibile colpo in attacco: piacciono Kolo Muani dell’Eintracht e Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Entrambi hanno un costo tra i 30 e i 40 milioni di euro. Il Milan valuterà questi profili soprattutto per giugno.