Calciomercato Roma, il Lione vuole Karsdorp | La risposta del calciatore

Calciomercato Roma, altro club francese su Karsdorp

Karsdorp resta in uscita dalla Roma e nelle ultime ore è spuntata una nuova pretendente per l’esterno olandese. Secondo quanto riportato da score.fr, si tratterebbe del Lione di John Textor, nuovo proprietario del club che vuole il calciatore giallorosso che piace però anche a Juventus, Monza, Salernitana e Marsiglia che starebbero sferrando l’attacco decisivo visto che il club francese e quello giallorosso non sono riusciti a trovare l’accordo. Solo allora il calciatore fosse ceduto la Roma troverebbe l’alternativa, chiesta insistentemente da Josè Mourinho.