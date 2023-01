Calciomercato Roma, l’attaccante vede granata: accordo col Torino a un passo

La Roma lo cede, direzione Torino

La Roma sta pensando a diversi giocatori in uscita. Tra questi c’è, soprattutto, Shomurodov. L’amore calcistico tra l’uzbeko e Mourinho non si è mai acceso e da molto tempo l’attaccante ex Genoa è sul mercato. Il ragazzo non è contento del poco minutaggio che gli è stato concesso fino a questo momento e ci sarebbe un club di Serie A sulle sue tracce. Si tratta del Torino, alle prese con la situazione Sanabria che potrebbe fare il percorso inverso però sponda biancoceleste.

Formula e cifre di Shomurodov al Torino

Il Torino vorrebbe il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Si tratterebbe di un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 7 e futura rivendita, come riporta Repubblica.