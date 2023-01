Calciomercato Roma, Wijnaldum torna in gruppo: tutto rimandato a giugno

Calciomercato Roma, ecco Gini Wijnaldum

L’olandese scalda i motori, pronto per tornare in campo. Gini Wijnaldum, centrocampista della Roma, ha recuperato totalmente dall’infortunio subito in allenamento da Felix-Afena. Nonostante non sia stato dato ancora l’ok dai medici, il ragazzo torna in gruppo e mostra tutta la sua dinamicità e grinta. Mourinho avrà finalmente il suo rinforzo.

Roma, Frattesi a giugno

Il discorso Frattesi è stato solo rimandato. Dopo le ultime scintille tra i ds di Roma e Sassuolo, Pinto e Carnevali, la situazione non sembra esser cambiata. Frattesi vuole la Roma ed i giallorossi sono obbligati a provarci di nuovo a giungo.