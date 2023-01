Calciomercato Roma, Zaniolo spinge per il rinnovo: la risposta di Tiago Pinto

Calciomercato Roma, caso Zaniolo: le ultime

Nicolò Zaniolo è diventato il punto interrogativo della Roma. Il calciatore giallorosso è al centro delle polemiche sia per il tema rinnovo che per quanto riguarda le parole di Mourinho e Candela.

“La Gazzetta dello Sport” questa mattina ha fatto della situazione proprio su Nicolò Zaniolo, visto che il contratto del calciatore scadrà nel 2024 con il rinnovo che però si allontana a fronte di una richiesta da parte di Claudio Vigorelli, agente dell’esterno di 4 milioni di euro. La Roma non ha fretta, visto che Tiago Pinto al momento ha altre priorità ed è ferma sulle sue posizioni considerato anche che Mancini e Cristante percepiscono attualmente 3,5 milioni di euro annui. La posizione di stallo della Roma non piace al calciatore e il gm giallorosso potrebbe metterlo sul mercato a fronte di una richiesta di 50 milioni di euro anche se Milan, Juventus e Atletico Madrid non sembrano intenzionate a spendere tale cifra.