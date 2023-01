Gasperini parla in conferenza stampa: “Non penso alla Juve. Muriel? Ci sono novità…”

Atalanta, Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Salernitana

Gian Piero Gasperini presenta la sfida di domani contro la Salernitana, parlando anche dei recuperi degli infortunati e dell’imminente incontro della sua Atalanta contro la Juventus.

Ecco le parole del tecnico: “Per quanto riguarda Muriel, ha provato stamattina ed è andata bene, oggi si allena con noi e se va bene ce lo portiamo domani. Vedremo, prima di dare i convocati.

Diffidati in vista della Juventus, calcoli? Penso alla partita di domani, nessun calcolo. Speriamo non vengano ammoniti, semmai qualcosa può scelta può essere adottata durante la partita.

Boga? Ha delle caratteristiche precise, a volte lo avevo provato in quella posizione. Ha fatto una giocata importante che ci ha portato al gol, più o meno è stato come prestazione sulla stessa linea delle altre. Da lui ci si aspetta queste giocate, è un giocatore che salta l’uomo con certe caratteristiche, speriamo possa diventare sempre più concreto.

Demiral? Ha recuperato, non ha partite e minuti particolari nelle gambe ma sono soddisfatto di Djimsiti, Toloi, Scalvini. Anche Okoli che sta giocando meno in questo periodo. La situazione in difesa non mi sembra così male in questo momento, rispetto ai valori del campionato.