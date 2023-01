Gioia Manchester United: Manchester City sconfitto 2-1 nel derby, decidono Fernandes e Rashford

Manchester United-Manchester City 0-0, prima frazione a Guardiola

Alle ore 13:30 allo stadio Old Trafford è andato in scena uno dei match più attesi della 20ª di Premier League: il derby di Manchester numero 168 tra Manchester United e Manchester City. Chi si aspettava spettacolo nel primo tempo sarà rimasto deluso, ma a vincere ai punti sono stati i Citizens del tecnico Pep Guardiola. Prima Kyle Walker sfiora il vantaggio con una fucilata dal limite che sfiora il palo alla destra di de Gea, poi Phil Foden protesta per un fallo in area su cui l’arbitro reputa giusto non concedere il rigore.

Manchester United-Manchester City 2-1, capolavoro ten Hag nella ripresa

Sembra il preludio all’ennesimo trionfo del Manchester City in un derby, il gol di Grealish che gela l’Old Trafford al 60′: Kevin De Bruyne mette un cross in area, su cui stacca di testa l’ex Aston Villa che firma il vantaggio. La reazione dei Red Devils è furiosa e a dieci minuti dal termine trovano il pareggio col tiro dalla distanza di Bruno Fernandes, su cui serve l’Intervento del VAR per la convalida per un sospetto fuorigioco. Tutto buono ma il Manchester United non si accontenta e dopo appena due minuti, trova il gol del sorpasso con Marcus Rashford bravo a sfruttare un passaggio di Alejandro Garnacho e a trafiggere l’estremo difensore Ederson. Dopo tre sconfitte consecutive nella stracittadina, i Diavoli Rossi possono festeggiare di nuovo.