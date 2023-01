Il Chelsea non si ferma più: altro colpo da 100 milioni! Beffate Arsenal e Juventus

Calciomercato, il Chelsea compra ancora

Visti i problemi in Premier il Chelsea ha deciso ancora di mettere mano al portafoglio e di arrivare a Mykhailo Mudryk, stella dello Shakhtar Donetsk, superando così Arsenal e Juventus, che aveva chiesto informazioni sul calciatore. Per arrivare al calciatore, la dirigenza inglese ha deciso di spendere 70 milioni più 30 di bonus, arrivando a 100 milioni di euro. Questo è quanto riportato dal The Athletic che svela come il classe 2001 sia un nastro nascente del calcio ucraino e in Premier potrà mostrare tutto il suo talento dopo i 10 gol e 8 assist finora.