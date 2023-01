Inter-Verona, ci pensa il Toro Martinez: sorride Inzaghi

Inter-Verona, tre punti per la corsa scudetto

L’Inter di Inzaghi ha dimostrato di aver mollato la lotta scudetto. La vittoria di stasera contro il Verona ha lasciato qualche spiraglio ai nerazzurri per quanto riguarda la corsa scudetto. I ragazzi di Inzaghi sono riusciti a portare a casa i tre punti contro i gialloblù di Zaffaroni. La partita si sblocca nei primi minuti del primo tempo, al 3′, con l’Inter che, dopo un pò di confusione in aria, trova il gol con Lautaro Martinez. I nerazzurri continuano a spingere con gli inserimenti, sempre pericolosi, di Mkhitaryan, agevolando le manovre di Dzeko e Dimarco. Il Verona, dopo il gol, sembra darsi una svegliata sistemandosi bene in campo e creando qualche azione interessante, ma troppo distante dalla qualità nerazzurra. Nel secondo tempo, l’Hellas Verona và forte in vanti tentando di recuperare il risultato, ma l’Inter tiene tutto il campo con il suo giro palla. Il Biscione spreca molto sotto porta, ma riesce a portare a casa il risultato, mentre il Verona esce a testa alta dando tutto quello che poteva.

Inter-Verona, tabellino e risultato(1-0)

Reti: al 3′ pt Lautaro Martinez

Ammonizioni: Dawidowicz, Hien

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu (dal 24′ st 14 Asllani), 22 Mkhitaryan (dal 31′ st 23 Barella), 32 Dimarco (dal 31′ st 8 Gosens); 9 Dzeko (dal 24′ st 11 Correa), 10 Lautaro(44 st Carboni). A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazao, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 23 Barella, 33 D’Ambrosio, 42 Curatolo, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Montipò; 27 Dawidowicz (dal 20′ st 23 Magnani), 6 Hien, 17 Ceccherini; 29 Depaoli, 61 Tameze (dal 20′ st 4 Veloso), 14 Ilic (dal 20′ st 11 Lasagna), 3 Doig (dal 34′ st 20 Piccoli); 30 Kallon (dal 12′ st 77 Sulemana), 8 Lazovic; 19 Djuric. A disposizione: 22 Berardi, 34 Perilli, 4 Veloso, 9 Henry, 11 Lasagna, 20 Piccoli, 21 Gunter, 23 Magnani, 24 Terracciano, 32 Cabal, 42 Coppola, 70 Bragantini, 77 Sulemana. Allenatore: Marco Zaffaroni.