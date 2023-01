Lecce-Milan e Inter-Verona, le migliori quote dei bookmakers | Comparatore Bonus

Lecce-Milan, favorito l’X2+Under

Il secondo anticipo di sabato 14 gennaio della 18ª giornata di Serie A, vedere scendere in campo Lecce e Milan alle ore 18 allo stadio Via del Mare. Facendo un confronto tra le migliori quote della partita, le opzioni X2 e X2+Under appaiono le più prevedibili. Sportbet quota l’X2 a 1.19, Betaland ad 1.20 quindi con uno scarto minimo mentre GolGol concorda col primo scommettitore a 1.19. L’Under invece viene pronosticato ad 1.80 per tutti.

Inter-Verona, stuzzica l’1X+Over

Il terzo anticipo che si disputa allo stadio Giuseppe Meazza alle 20:45, vede affrontarsi l’Inter di Simone Inzaghi e il Verona penultimo in classifica. Stuzzica molto la combo 1X+Over: Sportbet quota l’1X a 1.06 e l’Over a 1.59. Risponde Betaland che varia di poco l’1X mettendolo a 1.08 e alza l’Over a 1.91. GolGol promuove l’1X a 1.08 e l’Over a 1.59.