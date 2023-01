Milan, pari in rimonta a Lecce (2-2). Leao e Calabria evitano la sconfitta

Il Milan rimonta e conquista un pari a Lecce

Solo un pari sul campo del Lecce per il Milan di Pioli. Nella prima frazione inizio da incubo, un autogol di Theo Hernandez porta avanti i padroni di casa che trovano il raddoppio con Strefezza. Nella ripresa, prima Leao e poi capitan Calabria firmano la rimonta. Nel finale il Lecce da il massimo per evitare la beffa e la sconfitta in rimonta, finisce 2 a 2.

IL TABELLINO

Lecce-Milan 2-2

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella 6 (17′ st Gallo); Blin, Hjulmand, Gonzalez 6,5 (17′ st Maleh); Strefezza 7 (44′ st Oudin), Colombo 6 (27′ st Persson), Di Francesco 6,5 (27′ st Banda).

Allenatore: Baroni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria 6 (41′ st Kjaer), Kalulu, Tomori, Hernandez 5 (1′ st Dest); Pobega 6 (41′ st Vranckx), Bennacer; Saelemaekers 5,5 (1′ st Messias), Diaz 5,5 (24′ st Origi), Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli

Arbitro: Orsato

Marcatori: 3′ aut. Hernandez (L), 23′ Baschirotto (L), 13′ st Leao (M), 25′ st Calabria (M)

Ammoniti: Maleh (L), Calabria (M), Bennacer (M)

Espulsi: