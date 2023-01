Sarri conferma: “Difficile far giocare insieme Milinkovic e Luis Alberto” Lo spagnolo vicino alla cessione?

Calciomercato Lazio, Sarri diviso tra Milinkovic e Luis Alberto

Maurizio Sarri torna a parlare in conferenza stampa e lo ha fatto alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Il tecnico toscano è tornato a parlare di mercato. Queste le sue parole: “Milinkovic secondo me ha fatto una buona prestazione domenica scorsa. È passato da perdere 25 palloni a 10, con una percentuale di verticalizzazioni superiore. Ha avuto una difficoltà nel ripartire dopo il Mondiale, Vecino ha ancora più difficoltà. Giocare con lui e Luis Alberto, due con caratteristiche offensive, non è semplice, ma se lo fanno con l’applicazione dell’ultima partita si può anche fare”.