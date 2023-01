Supercoppa: Milan-Inter si gioca a Riad | Dove vederla in tv

Supercoppa Italiana: derby Milan – Inter: dove vederlo in tv

A Riad, in Arabia, mercoledì 18 gennaio 2023 su Canale 5 c’è il derby Milan-Inter: il primo titulo della stagione, detta alla Mourinho. Una sfida che vale molto per le milanesi, aggiudicarsi un trofeo per dare un senso alla stagione che vede, almeno in campionato, le due compagini di Pioli e Inzaghi inseguire un super Napoli.

Dove vederla in tv

Tutti pronti dunque, mercoledì 18 gennaio 2023, davanti alla tv a partire dalle ore 20.00 in diretta su Canale 5, ma anche in streaming su Sport Mediaset e Mediaset Infinity.