Verso la finale di Supercoppa, Milan e Inter si preparano

Milan e Inter si sfideranno mercoledì 18 gennaio a Riyad alle ore 20:00, in quella che sarà l’edizione 35 della Supercoppa Italiana, valida per il primo trofeo della stagione.

Supercoppa, cosa aspettarsi dalla partita

La partita che andrà in scena mercoledì 18 gennaio a Riyad, la capitale dell’Arabia Saudita, vedrà come protagoniste due potenze del nostro campionato, Milan e Inter, entrambe vogliose di potersi aggiudicare il tanto ambito trofeo che dal 1988, l’anno della sua istituzione, ci ha regalato tantissime sorprese. Milan e Inter, rivali storiche da sempre per ottenere il dominio su Milano, sono entrambe in un momento buio della loro stagione. I nerazzurri sembravano poter essere rientrati nella corsa verso lo scudetto dopo la poderosa vittoria in casa contro il Napoli, primo in classifica, ma il pareggio successivo contro il Monza, arrivato 90+3′, unito alla deludente prestazione in Coppa Italia contro il Parma – l’Inter ha dovuto sfruttare i tempi supplementari per scamparla – hanno riportato dubbi sulla condizione della squadra di Inzaghi e sul fatto che l’Inter possa ancora rientrare nella corsa scudetto. Dubbi che sono presenti anche nell’altra sponda di Milano, dopo che il Milan, giocando un’orribile partita, è uscito dalla Coppa Italia contro il Torino, che era in 10 uomini. Le due squadre stanno quindi affrontando un momento negativo e quale miglior occasione per uscirne potrebbe esserci se non quella di giocare una partita secca, contro i propri acerrimi rivali, valida per un trofeo? La partita di mercoledì sera sarà quindi un evento unico, che ci rivelerà tantissime emozioni visto che entrambe le squadre hanno voglia di riscattarsi, e scenderanno perciò in campo con grinta e convinzione per cercare di alzare il trofeo della Supercoppa Italiana.

Precedenti e statistiche sulla Supercoppa

Milan e Inter non si sono mai sfidate in una finale di Supercoppa Italiana e quello di mercoledì sera sarà quindi il loro primo incontro. La squadra che detiene il record del maggior numero di trofei alzati è la Juventus, ben 9, seguita proprio dalle due milanesi. Il Diavolo è secondo in questa classifica con 7 Supercoppe in bacheca (1987-88,1991-92,1992-93,1993-94,2003-04,2010-11,2015-16), mentre l’Inter ne ha una in meno (1988-89,2004-05,2005-06,2007-08,2009-10,2020-21). Per i nerazzurri quindi poter alzare in trofeo a Riyad significherebbe raggiungere il Milan come numero di trofei, ma anche candidarsi come campioni per due volte di fila; visto che l’ultima edizione è stata vinta proprio dai nerazzuri contro la Juventus. I giocatori di Inter e Milan che hanno alzato più volte il trofeo sono: Stankovic 6 volte (2 con la Lazio 4 con l’Inter), Samuel 5 volte (1 con la Roma e 4 con l’Inter), Orlandoni 5 volte (1 con la Lazio e 4 con l’Inter), Maldini 5 volte (sempre con il Milan), Crespo 5 volte (1 con Parma, Lazio e Milan, 2 con l’Inter), Costacurta 5 volte (tutte con il Milan).