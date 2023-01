Calciomercato Inter, pugno duro dei nerazzurri per Skriniar | Risposta attesa a breve

Di Marzio: “Marotta aspetta Skriniar”. I dettagli

Archiviato il match contro l’Hellas Verona, è ora di pensare alla Supercoppa Italiana di mercoledì contro il Milan anche se i nerazzurri dovranno pensare anche al futuro di Skriniar, difensore che a fine stagione potrebbe lasciare Milano visto che il calciatore piace sempre a PSG e Newcastle che offrono il doppio della proposta lanciata da Marotta.

L’Inter dal canto suo però aspetta ancora una risposta, come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport: “Il giocatore non risponde: l’Inter non ha intenzione di rinegoziare, ritiene l’offerta fatta molto interessante e non ritiene necessari nuovi incontri o aggiornamenti. L’Inter vuole una risposta, positiva o negativa, in tempi brevi”.