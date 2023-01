Calciomercato Lazio, Sarri vuole il terzino a tutti i costi: le novità

Calciomercato Lazio, Fares verso il Bologna

Il Bologna sembra esser interessata al centrocampista della Lazio, Mohamed Fares. Il giocatore è in uscita dai biancocelesti ed i rossoblù potrebbero acquistarlo per rinforzare il centrocampo di Thiago Motta. L’uscita del calciatore libera una casella per poter far entrare Pellegrini.

Lazio, Sarri vuole Pellegrini

La partenza di Fares libera, al livello economico, una casella per l’arrivo di Luca Pellegrini. La Juventus ha dato il via libera alla cessione, e Sarri lo vorrebbe già a gennaio