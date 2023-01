Calciomercato Milan, ecco il terzino vice-Theo: arriva dalla Serie A

Maldini pensa ad Emanuele Valeri per la fascia sinistra

Calciomercato Milan, Theo rimane ma…

Il terzino, solo vice campione del mondo, Theo Hernandez ha deciso di rimanere rossonero, e potrebbe farlo anche a lungo. I rapporti tra il suo agente e la società sono ottimi, al punto di poter pensare ad un prolungamento, già a vita. L’unico problema che rimane è trovare un profilo, magari giovane, ma che faccia da vice al francese. Il Milan si guarda intorno e sembra aver trovato la soluzione in Italia.

Milan, Valeri dalla Cremonese

Il terzino sinistro della Cremonese, Emanuele Valeri, è stato individuato da Maldini come profilo adatto per fare il vice-Theo Hernandez. Il giocatore romano ha un valore che si aggira intorno ai 5mln di euro, trattativa più che abbordabile per le casse rossonere.