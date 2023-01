Dybala stende la Fiorentina: all’Olimpico finisce 2-0

Roma-Fiorentina, Dybala e Abraham regalano i tre punti

Il match di stasera tra Roma e Fiorentina è stato intenso e pieno di colpi di scena. Mourinho ha inserito tra i titolari Edoardo Bove, nella speranza di avere a centrocampo, un pò di corsa in più. Italiano, invece, è stato costretto ad inserire Jovic, visto il grave infortunio di Cabral. Nel primo tempo subito colpo di scena, viene da dire come lo scorso anno con Dragowski, espulsione per somma di ammonizioni per Dodo, a solo 24 minuti dall’inizio della partita. L’uscita dal campo del giocatore viola ha facilitato le manovre offensive giallorosse che, al 40esimo, trovano il vantaggio con un grandissimo gol di Dybala. Dopo uno bella sponda di Abraham, insacca di prima calciando di collo. Terracciano non può nulla. Roma in vantaggio a fine primo tempo e con un uomo in più. Nella ripresa la Fiorentina prova ad alzare il baricentro nonostante lo svantaggio, cercando di creare o di smuovere qualche insicurezza della difesa giallorossa. I giallorossi coprono bene il campo facendo girare il pallone, ma faticando negli ultimi venti minuti. La nota positiva è aver visto un Abraham frizzante e con energie sulle gambe, la viola tenta di tutto ma non riesce nell’intento di trovare il pareggio, spento dal raddoppio di Dybala al 82esimo, sempre su assist del numero 9 giallorosso. La Roma vince davanti ai suoi tifosi convincendo, almeno stavolta.

Roma-Fiorentina, tabellino e risultato

Reti: 40′ pt e 37′ st Dybala

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove (21′ st Spinazzola), Zalewski (21′ st Matic); Pellegrini (29′ st Tahirovic), Dybala; Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Solbakken, Camara, Spinazzola, Keramitsis, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy. All. Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan (29′ st Venuti), Amrabat; Ikoné (1′ st Nico Gonzalez), Bonaventura, Kouamé; Jovic (1′ st Barak). A disp.: Cerofolini, Gollini, Castrovilli, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Venuti, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev, Kayode, Barak. All. Italiano