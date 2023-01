L’Atalanta gioca a tennis con la Salernitana: 8-2 senza storia

L’Atalanta passeggia con la Salernitana

Alle ore 18 si è giocato il penultimo anticipo della 18ª giornata di Serie A, che ha messo di fronte Atalanta e Salernitana. Per gli orobici apre le marcature Boga dopo appena cinque giri di lancette con un tiro dal limite. L’azione che porta al pareggio del senegalese Dia per i campani, è l’unico segno di vita che danno nella prima frazione prima di scomparire dal campo e venire travolti. Tra il 20′ e il 23′ arrivano il 2-1 di Lookman su rigore e il 3-1 firmato dall’uomo di mercato Scalvini, di testa. Teun Koopmeiners prima sbaglia un rigore poi si riscatta con la rete numero quattro della gara. A firmare la quinta marcatura e il sesto gol totale in 45 minuti, ci pensa la rasoiata di Hojlund imbeccato da de Roon.

La Salernitana prova ad avere una reazione nel secondo tempo e una grande chance per rendere meno pesante il passivo, capita sui piedi di Piatek che la spreca non riuscendo ad arrivare di un soffio sul pallone. Gol sbagliato gol subito e al 54′ Lookman trasforma il punteggio in un risultato tennistico, firmando la doppietta personale per il 6-1. Debutta bene in granata il neo acquisto Nicolussi Caviglia segnando la rete del 6-2. C’è gloria anche per Ederson che entrato al posto di de Roon, controlla un passaggio e fulmina Ochoa per il 7-2. La valanga di gol che travolge gli uomini di Nicola continua, perchè Zortea all’82’ sigla l’ottavo gol atalantino. In pieno recupero Koopmeiners va vicino alla doppietta ma la traversa salva Ochoa

Atalanta-Salernitana: risultato e tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (58′ Demiral), Palomino, Scalvini; Zappacosta (58′ Zortea), De Roon (46′ Ederson), Koopmeiners, Ruggeri; Boga; Hojlund (64′ Zapata), Lookman (81′ Maehle) Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (46′ Gyomber), Pirola (87′ Sambia), Fazio (71′ Radovanovic); Candreva, Coulibaly, Bohinen, Caviglia, Bradaric; Vilhena (71′ Kastanos); Piatek, Dia (72′ Bonazzoli). Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: 5′ Boga, 10′ Dia, 20′, 54′ Lookman, 23′ Scalvini, 38′ Koopmeiners, 41′ Hojlund, 56′ Nicolussi Caviglia, 61′ Ederson, 85′ Zortea.

Ammoniti: 30′ Koopmeiners

Arbitro: G. Aureliano