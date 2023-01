Salernitana, Iervolino prepara l’esonero di Nicola. E rischia pure De Santis

Salernitana, salta Nicola?

Davide Nicola è sempre più vicino all’esonero. Sarebbe questa la scelta del presidente Iervolino visto che non sono per niente piaciute le ultime prestazioni della squadra granata di Nicola. Tanti i pareri discordanti vista anche la prossima partita contro il Napoli di Spalletti ma non è finita qua perchè il numero uno granata prenderà una decisione in merito anche il futuro del ds Morgan De Santis. Per il ruolo di ds piace sempre infatti il nome di Gianluca Petrachi, ex ds di Roma e Torino, anche se per ora non ci sarebbero stati contatti.