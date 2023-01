Sassuolo-Lazio e Roma-Fiorentina, le migliori quote dei bookmaker: comparatore bonus

Sassuolo-Lazio, combo X2+Over 2,5 per i biancocelesti

Domenica 15 gennaio vede aprirsi la 18ª giornata di Serie con l’anticipo delle 12:30 tra Sassuolo e Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri nonostante due partite di fila senza vittorie dopo la sconfitta col Lecce e il pareggio con l’Empoli, vengono visti come leggermente favoriti. Sportbet e GolGol quotano l’X2 a 1.30 mentre l’Over 2,5 viene puntato ad 1.62. Identica quotazione viene fatta da Betaland per l’Over 2,5, più alto di due punti l’X2 a quota 1.32.

Roma-Fiorentina, doppia chance 1X+Over 2,5 per Dybala e compagni

A chiudere la 18ª giornata di Serie A ci pensa il posticipo delle 20:45 tra Roma e Fiorentina domenica 15 gennaio. I giallorossi reduci dal pareggio ottenuto al Meazza contro il Milan, vengono giudicati in grado di avere ragione dei toscani senza troppe difficoltà. Stuzzica l’attenzione degli scommettitori l’opzione 1X quotata a 1.26 da Sportbet e GolGol, tre punti in più li da Betaland con la cifra di 1.29. Spunta anche la possibilità della doppia chance 1X+Over 2,5 a 1.62 per tutti e tre i portali.

