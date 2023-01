Sassuolo-Lazio, probabili formazioni e statistiche

Domenica 15 gennaio alle ore 12:30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Lazio scenderà in campo per affrontare il Sassuolo.

Sassuolo-Lazio, come arrivano le squadre al match

La Lazio guidata da Maurizio Sarri ha iniziato in maniera pessima il suo 2023, collezionando nelle prime due uscite di campionato dell’anno nuovo una sconfitta, contro il Lecce, e un pareggio contro l’Empoli. I biancocelesti sono ancora in cerca di una vittoria, che li terrebbe attaccati alla corsa per un posto in Champions League, vale a dire il 4 posto. Dall’altra parte, i padroni di casa, arrivano anche loro alla partita da un momento negativo; il Sassuolo ha alle sue spalle infatti una striscia di tre sconfitte di fila, e nelle ultime 6 partite di campionato i neroverdi non hanno mai vinto. Sia per la Lazio, che per la squadra di Dionisi, la partita di domani sarà quindi un importante, in caso di vittoria di una delle due squadre, trampolino di lancio per riprendere a vincere.

Statistiche e dati sul match

I due allenatori, di Sassuolo e Lazio, si sono incrociati solamente in due occasioni, la scorsa stagione, e il tabellino dice una vittoria per ciascuno. Il dato di Sarri contro i neroverdi è invece alquanto preoccupante, visto che nella sua carriera non ha mai vinto al Mapei Stadium e ha ottenuto ben 5 sconfitte contro gli emiliani. In tutta la loro storia le due squadre si sono incrociate solamente 19 volte e il referto dice: Lazio che primeggia con 10 vittorie, 4 pareggi e 5 vittorie invece per il Sassuolo.

DATA E ORARIO DELLA PARTITA

Sassuolo-Lazio si giocherà domenica 15 gennaio alle ore 12:30 al Mapei Stadium

DOVE VEDERLA IN TV

Il match sarà visibile sia su DAZN, a partire dalle ore 12:00, che su Sky.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della gara sarà affidata a Dario Mastroianni mentre ad accompagnarlo nel ruolo di seconda voce ci sarà Fabio Bazzani.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Traore; Berardi, Alvarez, Laurentié. All. Dionisi

Indisponibili: Maxime Lopez, Consigli, Muldur, Pinamonti

Squalificato: nessuno

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Indisponibile: Mario Gila

Squalificati: Lazzari