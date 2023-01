Serie A, la Lazio gioca male ma vince a Reggio Emilia: battuto 0-2 il Sassuolo

Vittoria importantissima per la Lazio a Reggio Emilia

Lazio in cerca di riscatto, Sassuolo in cerca di un risultato utile dopo un inizio d’anno disastroso. Sassuolo Vs Lazio è sempre sinonimo di goal e divertimento.

La partita inizia con un Sassuolo vivace con la Lazio risponde all’entusiasmo neroverde ed inizia ad attaccare. Al quinto minuti di gioco tiro di Zaccagni che viene parato da Pegolo e, sulla ribattuta, Felipe Anderson tira malissimo con il pallone che va in tribuna. La Lazio non ingrana e, come se non bastasse, per Sarri arriva la beffa: Immobile esce per infortunio e viene sostituito da Pedro. Partita lenta, monotona e senza emozioni con un Sassuolo che corre tanto, ma non concretizza. Lazio senza idee ma, a pochi secondi dalla fine del primo tempo, dal nulla, arriva un rigore per i biancocelesti. Cross da calcio d’angolo, Savic colpisce di testa e Toljan difende la propria porta con le mani. Rigore di Zaccagni, palla nell’angolino con Pegolo che intuisce l’angolo ma non può farci molto: è 1-0 Lazio. Prestazione sottotono dei biancocelesti, ma riescono comunque ad andare in vantaggio.

Secondo tempo quasi fotocopia del primo, con un inizio animato da parte del Sassuolo. Al 60esimo Felipe Anderson la butta di nuovo in tribuna. Savic entra in area dalla sinistra, la cross per il brasiliano che da pochi metri la spara sopra la traversa. Lazio vicinissima allo 0-2 con Pedro, ma il pallone esce di pochissimo fuori. Al minuto 84′ incursione di Marusic sulla sinistra, il quale incrocia il tiro, ma non centra la porta protetta da Pegolo e il pallone va fuori di mezzo metro. Nel recupero lancio di Provedel su Milinkovic che prolunga il pallone per Felipe Anderson, il quale approfitta della dormita di Tressoldi e, dopo aver dribblato Pegolo, realizza il 2-0 Lazio. Prestazione non brillantissima dei biancocelesti, ma Sarri può sorridere per la vittoria su un campo difficile come il Mapei.

Sassuolo – Lazio: risultato e tabellino

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic (85′ Ferrari), Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang (54′ Lopez), Traoré (69′ Thorstvedt); Berardi, Alvarez (54′ Defrel), Laurentiè (69′ Ceide). A disposizione: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Muldur, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Antiste. Allenatore: Alessio Dionisi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale (90′ Patric), Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (78′ Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (15′ Pedro), Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Maximiano, Fares, Radu, Basic, Marcos Antonio; Cancellieri, Romero. Allenatore: Maurizio Sarri.

Marcatori: 45+3′ Zaccagni

Ammoniti: 45+1′ Toljan, 45+2′ Tressoldi, 64′ Rogerio, 83′ Erlic; 18′ Casale, 45+2′ Zaccagni, 65′ Hysaj

Arbitro: L. Pairetto