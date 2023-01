Supercoppa di Spagna, trionfa il Barcellona: battuto 3-1 il Real Madrid

Gara dalla mille sorprese quella che si è disputata allo stadio Al King Fahd International Stadium di Riyadh tra il Barcellona e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. ‘Clasico’ dalle mille insidie quella tra le due squadre con la squadra di Xavi che chiude la pratica già nel primo tempo prima con Gavi e poi con Lewandowski, su assist proprio dello spagnolo. Il Real Madrid ci prova con Vinicius e Benzema anche la squadra di Ancelotti è in giornata no e a segnare il triplo vantaggio è ancora il Barcellona con Pedri al 69′. Nel finale Benzema accorcia le distanze ma non basta visto che a trionfare sarà proprio la squadra di Xavi.

IL TABELLINO:

REAL MADRID: Benzema K., Camavinga E. (dal 1′ st Rodrygo), Carvajal D. (dal 27′ st Fernandez N.), Courtois T. (Portiere), Kroos T. (dal 27′ st Asensio M.), Mendy F., Militao E., Modric L. (dal 20′ st Ceballos D.), Rudiger A., Valverde F., Vinicius Junior. A disposizione: Asensio M., Ceballos D., Diaz M., Fernandez N., Hazard E., Lopez L. (Portiere), Lunin A. (Portiere), Martin M., Odriozola A., Rodrygo, Vallejo J. Allenatore: Ancelotti C..

BARCELLONA: Araujo R. (dal 41′ st Garcia E.), Balde A., Busquets S., Christensen A., de Jong F. (dal 41′ st Kessie F.), Dembele O. (dal 33′ st Raphinha), Gavi (dal 44′ st Fati A.), Kounde J., Lewandowski R., Pedri (dal 45′ st Roberto S.), ter Stegen M. (Portiere). A disposizione: Alba J., Alonso M., Depay M., Fati A., Garcia E., Kessie F., Pena I. (Portiere), Raphinha, Roberto S., Tenas A. (Portiere), Torres F. Allenatore: Xavi.

Reti: al 45’+3 st Benzema K. (Real Madrid) al 33′ pt Gavi (Barcellona) , al 45′ pt Lewandowski R. (Barcellona) , al 24′ st Pedri (Barcellona) .