Zaniolo salta Roma-Fiorentina | Il motivo

Roma-Fiorentina, in campo senza Zaniolo

Il posticipo della 18ª giornata di Serie A che chiude il turno di campionato, vede scendere in campo Roma e Fiorentina. Gli uomini del tecnico Jose Mourinho devono fronteggiare una assenza dell’ultimo minuto: si tratta del centrocampista Nicolò Zaniolo che dopo i fischi ricevuti in Coppa Italia contro il Genoa e l’uscita anticipata dal campo, non prenderà parte all’incontro.

Roma-Fiorentina, fuori per sindrome influenzale

Zaniolo è stato colpito da una forma di influenza intestinale, che non gli ha permesso di partecipare all’allenamento di rifinitura. Mourinho ha preferito non rischiarlo e lasciarlo a riposo per la prossima partita