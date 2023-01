Calciomercato Inter, è fatta per lo scambio col Barcellona

Calciomercato Inter, in arrivo Depay

Da tempo ormai, Joaquin Correa è sul mercato. Il mancato campione del Mondiale non ha convinto per niente i nerazzurri, pendendo anche la fiducia di chi l’ha voluto fortemente, come Inzaghi. L’esterno d’attacco è passato da possibile valore in più ad esubero e Marotta lo vuole cedere.

Inter, Correa verso il Barcellona

L’uscita di Correa libera una casella monto importante per i nerazzurri, che nelle ultime ore si è mossa per Depay. L’olandese è in uscita dal Barcellona, e ci sarebbe l’idea scambio. Manco solo l’ok del giocatore, ex Lione.