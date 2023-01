Calciomercato Inter, sondaggio per Schuurs: colpo per la prossima stagione

Calciomercato Inter, si studia Schuurs

Perr Schuurs è stato uno dei colpi del calciomercato del Torino in estate, pagato 9 milioni dall’Ajax. Alla sua prima stagione in Italia ha confermato le sue qualità, collezionando 13 presenze finora e diventando uno dei titolari nella difesa granata con Ivan Juric in panchina. Le prestazioni gli sono valse le attenzioni dell’Inter che lo starebbe seguendo attentamente in chiave futura.

Inter, affondo in estate

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di tentare l’affondo nel calciomercato estivo e assicurarsi così un difensore di prospettiva. Anche le grandi squadre europee avrebbero messo gli occhi su di lui. Quindi il Torino si aspetta un’asta che potrebbe scatenarsi a giugno.