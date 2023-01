Calciomercato Inter, stavolta l’accordo è possibile

Barcellona e nerazzurri intavolano i colloqui

E’ da tempi non sospetti che l’Inter ha messo gli occhi su una vecchia conoscenza nella nostra serie A: Franck Kessie. L’ivoriano militò nel nostro campionato vestendo la maglia del Milan dal 2017 a Luglio 2022. Attualmente è in forza al Barcellona ma fino ad ora le sue prestazioni non sono state lontanamente vicine a quelle dimostrate in Italia. Motivo per il quale Marotta si è messo da subito al lavoro per riportarlo a Milano magari con la formula del prestito. La risposta blaugrana non si è fatta attendere: Brozovic in cambio di Kessie. Il croato da tempo corteggiato dai catalani, per filosofia di gioco che per valore tecnico si adatterebbe completamente all’idea di calcio degli spagnoli. Dal canto suo il centrocampista trentenne è felice all’Inter, anche se tutto sommato le lusinghe mai nascoste del club di Laporta, lo stuzzicano non poco. Da un punto di vista prettamente economico per entrambe le squadre non ci sarebbero sostanziali differenze. Sia Kessie che Brozovic infatti, percepiscono lo stesso stipendio di 6 milioni a stagione. Insomma i presupposti per avviare lo scambio ci sarebbero tutti, resta soltanto da valutare la volontà dei diretti interessati ed eventuali risvolti futuri che si avranno nelle prossime settimane.