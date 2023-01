Calciomercato Juventus, colpo a zero dalla Roma

Calciomercato Juventus, difficile rinnovo per Smalling

Chris Smalling e la Roma si separeranno a giugno. Ormai appare quasi certo il divorzio tra il difensore inglese e i giallorossi, nonostante i tentativi della dirigenza di trovare un accordo per il rinnovo portati avanti anche nella giornata di giovedì con un nuovo incontro. La discussione tra il General Manager Tiago Pinto e l’agente del giocatore James Featherstone, ha portato ad un nuovo nulla di fatto che lascia la situazione invariata.

Juventus, pressing su Smalling per giugno

La Juventus sta cercando di inserirsi nella trattativa come riporta Tuttosport, sfruttando proprio l’empasse nei colloqui. I bianconeri vorrebbero prelevarlo a parametro zero come colpo di calciomercato a giugno come ulteriore rinforzo in difesa e sarebbero in pressing su Smalling per convincerlo a firmare.