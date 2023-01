Calciomercato Juventus, radar puntati in Sudamerica

Talent scout pronti a contattare il Boca Juniors

Con la Juventus indaffarata più che mai per lo scandalo stipendi, continua in ogni caso il lavoro di monitoraggio e scoperta di tanti talenti giovani da inserire in rosa. Stavolta a tracciare la via è lo stesso Angel Di Maria, numero 22 della squadra bianconera. L’argentino suggerisce di seguire un certo Barco, diciottenne giovane talento del Boca Juniors. Di ruolo terzino, fa della velocità e il dinamismo la sua principale caratteristica cosa che lo porta a giocare anche come ala. Il giovane peraltro ha un contratto prossimo alla scadenza proprio nel 2023, motivo per il quale i bianconeri porrebbero già da ora le basi per un preliminare e nel prossimo mercato estivo, passerebbero all’azione per portarlo concretamente a Torino. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni, ma ciò garantirebbe alla Juventus di fare un’investimento anche in ottica futura facendo diventare le corsie laterali sempre più argentine.