Calciomercato Juventus, si insiste per il terzino: Cherubini ci prova

Il brasiliano non rinnoverà, Cherubini torna su un vecchio pallino

Juventus, mollata la presa su Karsdorp

La Juventus cerca un terzino da poter sostituire ad Alex Sandro che non rinnoverà con i bianconeri. Inoltre, c’è anche da tener conto che bisognerà trovare un sostituto di Juan Cuadrado, che anche lui a giungo lascerà la Juventus. Uno dei profili monitorati da Cherubini era quello di Rick Karsdorp, l’olandese in uscita dalla Roma dopo la rottura con Mourinho, poteva essere un ottimo obiettivo, ma i giallorossi non aprono al prestito.

Juventus, Grimaldo prima scelta

Abbandonata l’idea Karsdorp, la Juventus torna su uno dei primi obiettivi, di cui si era già fatto il nome. Ovvero Alejandro Grimaldo. Il terzino del Benfica è in uscita dal club portoghese, ed è lui l’idea per il futuro bianconero.