Calciomercato Juventus, Vlahovic non è più incedibile | Ecco i nomi per sostituirlo

Calciomercato Juventus, Vlahovic sempre in bilico

Le voci di calciomercato in orbita Juventus riguardano anche il nome di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo, che manca dal campo in maglia bianconera dal 25 ottobre, continua ad essere appetito da molti club soprattutto esteri. La Juve vorrebbe puntare su di lui, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta (superiore ai 90 milioni), sarebbe complicato non tenerla in considerazione. Un’eventuale cessione di Dusan sarebbe molto più plausibile in estate che già ora nella finestra invernale.

Mercato Juventus, Cherubini ha già una lista di possibili sostituti

In previsione di una possibile cessione di Vlahovic, Cherubini ha già in mano una lista di possibili sostituti del serbo: i nomi più in voga sono quelli di Roberto Firmino, Marcus Thuram, Noah Okafor e Benjamin Sesko.