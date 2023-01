Calciomercato Lazio, continua il pressing sul terzino della Juve: le ultime

I biancocelesti hanno bisogno di un terzino sinistro

Le partite di questa seconda parte di campionato hanno evidenziato come ci siano dei reparti nella Lazio di Sarri che necessitano miglioramenti. Uno su tutti è la fascia bassa di sinistra dove Hysaj sta avendo prestazioni altalenanti ed è il punto debole della squadra biancoceleste. Il nome preferito per rapporto qualità-prezzo è sicuramente quello di Luca Pellegrini, attualmente in prestito all’Eintracht che ha già fatto sapere che non lo riscatterà dalla Juve.

In attacco cambiano gli scenari

Se fino a qualche giorno fa la Lazio stava facendo di tutto per prendere un vice Immobile, ora questa ricerca non sembra più urgente e i biancocelesti stanno pensando di comprare un esterno. Infatti, Sarri è rimasto convinto dall’esperimento di Felipe Anderson prima punta e potrebbe fare l’alternativa a Immobile.