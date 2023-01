Calciomercato Lazio, Luis Alberto fa chiarezza sul futuro

Calciomercato Lazio, poco feeling tra Sarri e Luis Alberto

Il feeling tra il tecnico della Lazio Maurizio Sarri e il trequartista Luis Alberto, non è mai scattato fin dall’arrivo del toscano in panchina nella scorsa stagione. Da titolare inamovibile con Simone Inzaghi a pedina importante ma mal tollerata nello scacchiere tattico. A confermarlo è lo stesso spagnolo ai microfoni di DAZN: “Col mister non siamo migliori amici ma abbiamo un rapporto normale. Dopo la sosta ci siamo parlati e abbiamo chiarito”

Lazio, contatto tra lo spagnolo e il Cadice

Nel continuo dell’intervista, il trequartista spagnolo ammette di aver avuto contatti col Cadice ma esclude una cessione a breve: “Vorrei chiudere la carriera in Spagna. Ho parlato col Cadice perchè è la squadra del mio cuore, conosco il presidente e ci lavora mio fratello come direttore sportivo. Sono alla Lazio da sette anni e qui sto bene, ne ho ancora due di contratto e darò tutto per la maglia finché resto qui“