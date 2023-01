Calciomercato Milan, idea clamorosa in cambio di Leao o Kalulu

Calciomercato Milan, Icardi possibile ritorno in Serie A

5 gol segnati in 8 partite in Super Lig turca con la maglia del Galatasaray, hanno messa in evidenza la rinascita di Mauro Icardi. Tuttavia non bastano ne ad essere confermato col club di Istanbul, ne a rimanere col PSG nella prossima stagione. Col contratto in scadenza nel 2024, non ha mai convinto pienamente i parigini che lo avrebbero scaricato di fatto. Potrebbe fare ritorno in Serie A in ottica di un possibile scambio col Milan, per arrivare ad uno dei pezzi pregiati della scuderia rossonera.

Milan, Icardi pedina per Leao o Kalulu

Secondo quanto riportato da Interlive, l’attaccante argentino potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Rafael Leao valutato 80 milioni di euro oppure in alternativa a Pierre Kalulu per cui ne vengono richiesti 20, tentando di convincere così i dirigenti Massara e Maldini.