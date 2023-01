Calciomercato Milan, lo spagnolo ormai punto fermo della squadra

E intanto in Spagna, Ancelotti lo rivorrebbe in rosa

Tutti pazzi per Brahim Diaz verrebbe da dire. E sì perché nonostante il deludente pareggio contro il Lecce, lo spagnolo ha dato ancora una volta dimostrazione di grande qualità e maturità. Mister Pioli si gode il suo gioiello e il ventitreenne contraccambia la fiducia a suon di prestazioni di gran livello. Ciò che più lascia sbalorditi è la sua totale abnegazioni al lavoro. Fatto dimostrato dopo l’arrivo a Milano di De Ketelaere suo concorrente per il ruolo di trequartista. Lo spagnolo infatti ha continuato ad allenarsi con estrema professionalità, cosa che ad oggi gli è valsa la titolarità del posto. Dalla Spagna intanto giungono gli apprezzamenti del Real, squadra dalla quale è stato girato in prestito al Milan. I Blancos infatti, dalle performance di Diaz possono trarre un doppio vantaggio sia in termini economici che in termini pratici. Economici perchè ovviamente adesso il ventitreenne ha un valore di mercato maggiore rispetto a prima, pratici perché questa sua maturazione calcistica potrebbe portarlo a rivestire la casacca bianca. Ed è proprio questo che Ancelotti spera.